Betrunken am Steuer in Aschaffenburg und Großostheim

Am Samstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, wurde die 26-jährige Fahrerin eines Pkw Ford in der Hanauer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Gespräch mit der Fahrerin konnte durch die Polizeibeamten starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Grenze zur absoluten Fahruntauglichkeit von Kraftfahrzeugführern liegt in Deutschland bei 1,1 Promille. Da der Wert überschritten war, musste die Fahrerin nicht nur ihr Fahrzeug stehen lassen. Sie hatte sich auch einer Blutentnahme zu unterziehen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Fahrt hat ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zur Folge.

Aschaffenburg. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, wurde ein 68-Jähriger Kia-Fahrer in der Schönbornstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei ihm wurden Anzeichen auf eine Alkoholisierung festgestellt. Der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Mann unterbunden. Er muss nun mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Großostheim. Am Samstag, gegen 11:30 Uhr, wurde der 68-jährige Fahrer eines Pkw Ford auf der Staatsstraße 3115 einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte durch die Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab im Anschluss einen Wert von 0,88 Promille. Den Fahrer erwarten nun ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 14:00 Uhr, wurde ein 29-jähriger VW-Fahrer in der Goldbacher Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten durch die Polizeibeamten Marihuanageruch aus dem Fahrzeug und drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer wahrgenommen werden. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun ein hohes Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Unfallfluchten im Stadtgebiet

Aschaffenburg. Bereits im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag wurde ein Garagentor in der Einsteinstraße beschädigt. Es wird davon ausgegangen, dass ein bislang Unbekannter sein Fahrzeug in der dortigen Hofeinfahrt rangierte und dabei die Garage touchierte. Nach Spurenlage könnte der Schaden durch einen Kleintransporter verursacht worden sein. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen.

Aschaffenburg. Am Samstag, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr, parkte eine 18-Jährige ihren Pkw Suzuki auf einem Parkplatz in der Suicardusstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihre Frontstoßstange stark beschädigt war. Glücklicherweise hatte zuvor ein aufmerksamer Passant beobachtet, dass der Fahrer eines Kleintransporters den Suzuki touchierte und sich im Anschluss entfernte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen und die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Fahrraddiebstahl

Aschaffenburg. Im Zeitraum von Freitag, gegen 13:30 Uhr, bis Samstag, gegen 17:00 Uhr, entwendete ein bislang Unbekannter ein Fahrrad in der Bischof-Wurm-Straße. Das grüne Jugendfahrrad der Marke „Winora“ wurde durch den Besitzer unverschlossen in seinem Carport abgestellt. Der Beuteschaden beläuft sich auf über 400 Euro.

Unfallfluchten

Großostheim. Im Zeitraum von Freitag, gegen 19:00 Uhr, bis Samstag, gegen 12:00 Uhr, wurde ein geparkter Pkw Daimler in der Breite Straße bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Als der Fahrer an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Frontstoßstange fest. Nach Spurenlage wurde die Stoßstange vermutlich durch die Anhängerkupplung eines anderen Pkw touchiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen.

Goldbach. Am Samstag, gegen 15:45 Uhr, parkte eine 41-Jährige ihren Pkw Opel auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Aschaffenburger Straße. Als sie ca. 10 Minuten später an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Lackschaden an ihrer Beifahrertüre fest. Zuvor parkte ein roter Opel neben ihrem Pkw. Da auch an ihrem beschädigten Fahrzeug rote Lackspuren gesichert werden konnten, wird davon ausgegangen, dass der bislang unbekannte Fahrer des roten Opel den Schaden mit der geöffneten Fahrertür verursacht hat. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

