Geparkten Wagen in Aschaffenburg angefahren und geflüchtet

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Samstag, 11.02.2017 - 10:21 Uhr

Am Freitag gegen 06:00 Uhr, konnte in der Wailandtstraße durch einen namentlich nicht bekannten Zeugen beobachtet werden, wie ein Lkw beim Rückwärtsfahren gegen den geparkten Pkw eines 51-Jährigen stieß.