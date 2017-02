Reifen geplatzt: 18-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Donnerstag, 09.02.2017 - 15:28 Uhr

Ein 18-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Mittwoch um 21:15 Uhr die B26 in Fahrtrichtung Babenhausen. An der Einmündung B26/Industriestraße beabsichtigte der junge Mann nach rechts in die Industriestraße abzubiegen. Im Kurvenbereich platzte der linke Vorderreifen seines Autos.