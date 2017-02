Kunde verliert Beherrschung - Verkäuferin leicht verletzt

Ein unbekannter Mann betrat gegen 17:45 Uhr sehr aufgebracht das Warenhaus, um ein Mobiltelefon umzutauschen. Nachdem der Umtausch nicht möglich war, verlor der Kunde die Beherrschung. Er warf das Smartphone gegen den rechten Oberschenkel der Verkäuferin, rüttelte an einem Bildschirm und riss anschließend den Thekenblock im Geschäft mit diversen Elektronikgeräten um. Anschließend flüchtete der Unbekannte aus dem Laden, hinterließ jedoch seine Handyrechnung.

Über das Schriftstück konnte die Identität des Mannes schnell festgestellt werden. Eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung verlief zunächst negativ. Der 40-jährige Täter konnte jedoch gegen 21:30 Uhr von den Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg an der Wohnadresse angetroffen werden. Da er sich weiterhin extrem aggressiv verhielt, wurde dieser von den Ordnungshütern zur Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht. Die 28-jährige Angestellte des Elektronikgeschäfts wurde bei dem Vorfall leicht am Bein verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Aschaffenburg. An der Garagenfassade eines Mehrfamilienhauses im Silcherweg brachte ein unbekannter Täter am Samstag zwischen 00:15 Uhr bis 07:00 Uhr einen Schriftzug an. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Fahrradteile demontiert und entwendet

Kleinostheim. Ein unbekannter Dieb klaute in der Zeit von Montag 08:10 Uhr bis Dienstag 14:00 Uhr Bauteile zweier Mountainbikes auf dem Bahnhofsvorplatz. Die gesicherten Zweiräder standen am dortigen Fahrradabstellplatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 850 Euro. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl auf Baustelle

Großostheim. Unbekannte trieben in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch ihr Unwesen auf einem Baustellengelände am Siedlerweg. Vermutlich in der Zeit von 17:30 Uhr bis 06:45 Uhr drangen die Täter gewaltsam in insgesamt sechs Container sowie in einen Bauwagen ein und entwendeten diverse elektronische Geräte. An einer Hebemaschine zapften die Diebe zudem Diesel ab. Der genaue Beute- sowie Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Wer im Tatzeitraum an der Tatörtlichkeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg