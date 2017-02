Großostheim -Wenigumstadt: Reifen zerstochen

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Dienstag, 07.02.2017 - 15:08 Uhr

An einem schwarzen Hyundai wurden in der Zeit von Montag 20:00 Uhr bis Dienstag 06:00 Uhr in der Hagebornstraße die beiden rechten Reifen mittels eines spitzen Gegenstands zerstochen.