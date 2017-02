Unbekannter beschädigt sieben Autos in Wenigumstadt

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Montag, 06.02.2017 - 14:40 Uhr

Am Sonntagmorgen wurden insgesamt sieben Fahrzeuge im Bereich der Ringstraße sowie Wiesenstraße in Wenigumstadt zerkratzt. Der bisher unbekannte Täter brachte mittels eines spitzen Gegenstands jeweils eine wellenförmige Kratzspur auf der rechten Fahrzeugseite, ausgehend von der Beifahrertüre bis hin zum hinteren Kotflügel, an.