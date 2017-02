Zwei Verletzte nach doppeltem Rotlicht-Verstoß

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Sonntag, 05.02.2017 - 10:36 Uhr

Mit einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen waren am Samstag, gegen 17:15 Uhr Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg in der Weißenburger Straße, auf Höhe der Erthalstraße in Aschaffenburg betraut.