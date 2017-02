Unfall auf der A3 bei Weibersbrunn - drei Menschen verletzt

Tiefstehende Sonne, überfrierende Nässe

Aschaffenburg Sonntag, 05.02.2017 - 09:43 Uhr

Am Sonntagmorgen, gegen 8.30 Uhr, auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg, wurden die tiefstehende Sonne und überfrierende Nässe einem Autofahrer zum Verhängnis.