Graffitischmierereien an Brentanogrundschule

Die unbekannten Täter konnten bei Eintreffen der Streifenbesatzung nicht mehr angetroffen werden. Auch eine Absuche der näheren Umgebung verlief erfolglos. Es soll sich um Kinder mit Rucksäcken und Mützen gehandelt haben. Sie haben an der Wand einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht.

Stadt Aschaffenburg

Angetrunkener Autofahrer

Am Samstag, gegen 02:55 Uhr, wurde in der Hanauer Straße ein 27-jähriger BMW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Es stellte sich heraus dass der 27-Jährige unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Er muss nun mit einem Monat Fahrverbot rechnen.

Vorfahrt missachtet

Am Freitag, gegen 19:35 Uhr, befuhr ein 41-jähriger BMW-Fahrer die Schillerstraße in Richtung Schönbornstraße. Ein 40-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Dyroffstraße in Richtung Schneidmühlweg. Für ihn zeigte die Ampelanlage am dortigen Kreuzungsbereich Grünlicht. Für den BMW-Fahrer demnach Rotlicht. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

Ohne Erlaubnis Waffe geführt

Am Freitag, gegen 22:00 Uhr, wurde am Dämmer Tor ein stark alkoholisierter 43-Jähriger angetroffen, der über starke Bauchschmerzen klagte. Aufgrund seiner Bauchschmerzen wurde ein Rettungswagen verständigt. Vor der Behandlung wurden die von ihm mitgeführten Gepäckstücke einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten die eingesetzten Streifenbeamten eine Schreckschußwaffe auffinden. Einen Waffenschein besitzt der 43-Jährige jedoch nicht für die Waffe. Die Waffe wurde von den Polizeibeamten sichergestellt. Der Mann wird nun wegen Verstoß gegen das Waffengesetz zur Anzeige gebracht.



Hinweise an die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

Ungeprüfte Originalmeldungen der Polizei Aschaffenburg