Aschaffenburg: Frau auf Diebestour im Stadtbus unterwegs

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Freitag, 03.02.2017 - 15:04 Uhr

Auf die Geldbörsen von Senioren hat es wohl am Donnerstag eine weibliche, unbekannte Täterin in einem Omnibus im Stadtgebiet abgesehen.