Aschaffenburg: Kontrolle über BMW verloren - 30-Jähriger verletzt

Am Donnerstagmorgen gegen 08:15 Uhr befuhr ein BMW-Fahrer den Westring in Fahrtrichtung Großostheimer Straße. Beim Befahren der Abbiegespur brach das Heck seines Fahrzeugs auf regennasser Fahrbahn aus, weshalb er zunächst mit dem Hinterreifen seines Pkws gegen den Bordstein und anschließend frontal mit seinem Fahrzeug in die dortige Leitplanke prallte. Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Am BMW entstand ein erheblicher Frontschaden, welcher auf etwa 12000 Euro beziffert wird. Das Auto musste vom Abschleppdienst von der Unfallörtlichkeit entfernt werden. Der Schaden an der Leitplanke schlägt mit circa 2500 Euro zu Buche.

Bargelddieb

Aus dem Klassenzimmer einer Schule in der Würzburger Straße wurde bereits am Dienstag den 24.01.2017, zwischen 08:30 Uhr und 16:00 Uhr, in einem unbeobachteten Moment Bargeld in Höhe von 20 Euro entwendet. Der Eigentümer bewahrte das Geld in einem Portemonnaie in seinem Rucksack auf. Hinweise auf eine tatverdächtige Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Geldbörse entwendet

Ein dreister Dieb klaute am Dienstag um 15:25 Uhr in einem Supermarkt am Dämmer Tor das schwarze Portemonnaie samt Inhalt eines 64-Jährigen. Der Mann legte seinen Geldbeutel mit Bargeld sowie diversen Dokumenten während des Einkaufs auf das Förderband der Kasse, wo der unbekannte Täter in einem unaufmerksamen Moment zuschlug. Der Beuteschaden wird auf circa 120 Euro beziffert. Wer zur Tatzeit im Verbrauchermarkt verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Motorhaube zerkratzt - Verursacher gesucht

In der Zeit von Montag 06:00 Uhr bis Dienstag 16:00 Uhr brachte eine bisher unbekannte Person einen Schriftzug auf der Motorhaube eines schwarzen Mercedes an, hierbei entstanden Kratzspuren. Das Fahrzeug stand in oben genannten Zeitraum am Fahrbahnrand der Albrechtstraße. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Gesucht wird nun der Verursacher des Schadens. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Feuerwehreinsatz im Parkhaus

Am Mittwochnachmittag um 15:51 Uhr eilte die Feuerwehr Aschaffenburg in ein Parkhaus in die Elisenstraße. Mitgeteilt wurde ein brennender Pkw. Die eintreffenden Brandbekämpfer konnten schnell Entwarnung geben. Aus einem dort abgestellten Opel Corsa trat wohl lediglich Kühlerflüssigkeit aus, welche verdampfte.

Kreis Aschaffenburg

Unfallstelle gesucht - roter Fiat erheblich beschädigt

Stockstadt a.Main. Ein Auto mit einem erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugseite, das am Mittwochmorgen mitgeteilt wurde, gibt der eingesetzten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg Rätsel auf. Eine 28-jährige Fiat-Fahrerin verständigte gegen 09:00 Uhr die Ordnungshüter, da sie nach der Fahrt von Stockstadt nach Mainaschaff einen enormen Sachschaden an ihrem Fahrzeug festgestellt hatte. An einen Unfall auf der Strecke kann sich die junge Frau jedoch nicht erinnern. Die Polizeibeamten fuhren während der Sachverhaltsaufnahme die zurückgelegte Strecke der 28-Jährigen ab, um eine mögliche Unfallstelle ausfindig machen zu können. Es konnte jedoch keine Örtlichkeit ausgemacht werden. Die Fiat-Fahrerin soll ihre Fahrt in Stockstadt in der Obernburger Straße begonnen haben und über die Hauptstraße auf die B469 in Fahrtrichtung Seligenstadt gefahren sein. Daraufhin sei sie auf die A3 in Fahrtrichtung Nürnberg gewechselt und habe anschließend die Autobahn an der Abfahrt nach Mainaschaff verlassen, wo sie in der Straße Am Glockenturm den Schaden an ihrem Fahrzeug feststellte. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg sucht nun Hinweise zum Unfallhergang, zur Unfallörtlichkeit sowie Fahrzeuge, die an einem möglichen Unfall beteiligt gewesen sein könnten. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Unfallflucht

Großostheim. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Vorbeifahren am Donnerstag um 11:10 Uhr einen weißen Daimler Vito im Bereich der rechten Heckstoßstange. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Kauschrübenstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Ermittlungen folgen. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 060217857-2230 entgegen.

Portemonnaie geklaut

Goldbach. Aus der Handtasche einer Kundin eines Lebensmittelmarktes im Erlengrund entwendete ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr eine bunte Geldbörse mit diversen Dokumenten sowie Bargeld. Die Eigentümerin bewahrte ihre Tasche während des Einkaufs am Kinderwagen auf. Der Beuteschaden wird auf etwa 350 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.