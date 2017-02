Türgriffe abgeschraubt und gestohlen

Die Griffe schraubte der Dieb von einer Eingangstüre einer öffentlichen Schule in der Ludwigsallee ab.

Zeugen, die Hinweise zu einer verdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.



Unfallflucht

Fahrraddiebstahl

Vorfahrtsverstoß - rechts vor links missachtet

Unfall auf Feldweg

Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte in der Zeit von Freitag 23:00 Uhr bis Samstag 08:00 Uhr einen weißen Opel im Bereich der Hecktür. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum im Parkhaus der City Galerie in der Goldbacher Straße. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Christian-Schad-Straße entwendete ein bisher unbekannter Täter in der Zeit von Montag 11:00 Uhr bis Dienstag 14:30 Uhr ein Zweirad, der Marke Cube Attention. Das schwarz-graue Rad wurde vom Eigentümer mit einem Spiralschloss gesichert. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.Eine 70-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Dienstag um 15:30 Uhr den Ostring in Fahrtrichtung Nordring. Hierbei übersah die Dame einen vorfahrtsberechtigten 52-jährigen Mitsubishi-Fahrer, der mit seinem Fahrzeug auf dem Legesweg unterwegs war und nach links in den Ostring einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der Pkws, wobei ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich entstand. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Der Mitsubishi war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.Am Dienstagmorgen um 06:45 Uhr befuhr eine 55-jährige Fiat-Fahrerin widerrechtlich einen Feldweg von Johannesberg kommend in Fahrtrichtung Steinbach. In einer Rechtskurve kam die Dame mit ihrem Pkw aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Fiat kippte auf das Fahrzeugdach. Der Schaden am Auto wird auf etwa 5000 Euro beziffert. Die 55-Jährige blieb unverletzt.

