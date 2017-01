Drei Verletzte bei Unfall bei Großostheim

Glatteisunfall

Ein 36-jähriger Opel-Fahrer stand am Montag um 13:20 Uhr mit seinem Pkw auf einer Haltebucht an der Staatsstraße 3115 zwischen der B469 und Großostheim. Beim Anfahren auf die Fahrbahn übersah der Mann einen von hinten aus Richtung Aschaffenburg herannahenden Suzuki. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Unfallverursacher und seine 51-jährige Unfallgegnerin leichte Verletzungen erlitten. Der 36-Jährige wurde von einem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Die Suzuki-Fahrerin kam ins Krankenhaus nach Erlenbach. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 9000 Euro beziffert.

Aschaffenburg. Ein 31-jähriger Mountainbiker kam am Montagmorgen aufgrund von Eisglätte alleinbeteiligt zu Sturz und zog sich eine schwere Verletzung zu. Der Mann befuhr mit seinem Zweirad die Straße Roßmarkt in Fahrtrichtung Würzburger Straße, als sein Vorderreifen während der Fahrt wegrutschte und er daraufhin auf die Fahrbahn stürzte. Der Radfahrer wurde zur Erstversorgung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Am Fahrrad entstand kein Schaden.

Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Pkw

Aschaffenburg. Am Montagabend um 18:00 Uhr befuhr eine 58-jährige Peugeot-Fahrerin die Löherstraße in Fahrtrichtung Wermbachstraße. Am Fußgängerüberweg auf Höhe des dortigen Hotels übersah sie aufgrund der vorherrschenden Witterungsverhältnisse einen dunkel gekleideten 46-jährigen Passanten, der im gleichen Moment die Löherstraße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem rechten Außenspiegel des Pkw und dem Mann, wobei dieser auf die Fahrbahn stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der 46-Jährige begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Am Peugeot entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Sachbeschädigungen durch Graffiti

Aschaffenburg. An mehreren Hausfassaden in der Wermbachstraße brachte ein unbekannter Täter am Wochenende in der Zeit von Freitag 17:00 Uhr bis Sonntag 00:00 Uhr 30-40 Schriftzeichen in den Farben Schwarz und Blau an. In der Nacht von Freitag auf Samstag beschmierte ebenfalls ein Unbekannter die Glasscheiben einer Apotheke in der Elisenstraße. Die jeweiligen Schadenshöhen sind derzeit unter anderem Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise zu einer der tatverdächtigen Personen, nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Bargeld entwendet

Aschaffenburg. Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Schwalbenrainweg wurde im Tatzeitraum vom 14.01.2017 17:00 Uhr bis 30.01.2017 16:15 Uhr Bargeld im vierstelligen Bereich entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Diebstahl aus Lkw

Aschaffenburg. Aus einem geparkten, weißen Lkw der Marke Ducato wurden in der Zeit von Samstag 17:00 Uhr bis Montag 13:00 Uhr ein mobiles Navigationsgerät sowie mehrere Dokumente entwendet. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum in der Würzburger Straße auf einem Anwohnerparkplatz. Wie der Dieb in das Fahrzeug gelangen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 100 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Gebäude beschädigt und abgehauen

Großostheim. Am Montagmittag gegen 12:00 Uhr touchierte ein Gliederzug mit der Oberkante des Planenanhängers die Dachrinne eines Anwesens in der Fauthstraße, wobei auf einer Länge von circa zwei Metern die Dachrinne sowie einige Dachlatten und Ziegel abgerissen wurden. Ein aufmerksamer Zeuge wurde durch den lauten Schlag auf den Lkw aufmerksam, konnte diesen jedoch nicht mehr stoppen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen Gliederzug mit rumänischer Zulassung sowie einem rostbraunen Anhänger mit der Aufschrift „DF“ oder „DV“ gehandelt haben. Der verursachte Schaden wird auf circa 2000 Euro beziffert.

Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Aschaffenburg