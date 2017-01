Unbekannter knackt Auto in Aschaffenburg

Unfallfluchten

Am Samstag gegen 22:30 Uhr beschädigte ein Unbekannter mittels eines Leitpfostens einen grünen VW Passat rundherum, brach anschließend das Fahrzeug auf und durchwühlte es. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Ebersbacher Straße. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Ob ein Beuteschaden entstanden ist, ist derzeit noch unklar. Ermittlungen folgen.

Aschaffenburg. Im Erbsenrainweg beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug am Samstagmorgen zwischen 09:45 Uhr und 11:00 Uhr einen dort abgestellten, schwarzen Skoda Fabia. Der Schaden an der linken Fondtüre wird auf circa 1500 Euro geschätzt. In der Zeit vom 19.01.2017 16:00 Uhr bis 29.01.2017 16:00 Uhr touchierte ein weiteres unbekanntes Fahrzeug einen weißen VW Golf im Bereich der linken Pkw-Seite. Das Auto stand im Tatzeitraum in der Berliner Allee. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro beziffert.

Hinweise zu einem der flüchtigen Fahrzeuge nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Hauswand mit roter Farbe beschmiert

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter brachte an einer Gebäudewand in der Würzburger Straße in der Zeit von Samstag 22:00 Uhr bis Sonntag 10:30 Uhr mehrere Schriftzüge in roter Farbe an. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

iPhone geklaut

Aschaffenburg. In einer Diskothek in der Elisenstraße wurde am Sonntagmorgen um 03:00 Uhr das graue Smartphone eines 20-Jährigen gestohlen. Der Beuteschaden wird auf circa 600 Euro beziffert.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizeifahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 04:30 Uhr eilten die Ordnungshüter zu einer Streitigkeit in eine Bar in die Würzburger Straße. Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort, zwischen 04:30 Uhr und 04:55 Uhr, demolierte ein Unbekannter die Motorhaube des Einsatzfahrzeugs, der Marke BMW. Vermutlich sprang der Täter auf den Pkw und verursachte hierbei einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte Fußabdrücke auf dem Pkw sichern. Ermittlungen folgen.

Wer Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Mülltonnenbrand

Aschaffenburg. Brennende Mülltonnen wurden der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Sonntagmittag um 12:50 Uhr in der Zeppelinstraße gemeldet. Der Brand konnte schnell durch die Feuerwehr Aschaffenburg unter Kontrolle gebracht werden. Vermutlich weggeworfene heiße Asche entfachte das Feuer. Durch die Flammen wurden glücklicherweise lediglich die Tonnen beschädigt. Der Schaden beträgt circa 60 Euro. Verletzt wurde niemand.

Unfallflucht

Hösbach. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte in der Zeit von Mittwoch 13:00 Uhr bis Samstag 18:00 Uhr einen silberfarbenen Citroen am vorderen linken Kotflügel. Das Auto stand im Tatzeitraum am rechten Fahrbahnrand in der Spessartstraße. An der Unfallörtlichkeit konnten Glas- sowie Plastikteile des flüchtigen Fahrzeugs aufgefunden werden. Außerdem wurde grüner Fremdlack am beschädigten Pkw sichergestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Ermittlungen folgen.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021-857-2230 entgegen.

Roller beschädigt und amtliche Kennzeichen gestohlen

Hösbach OT Rottenberg. In der Zeit von Samstag 17:30 Uhr bis Sonntag 02:30 Uhr machte sich ein unbekannter Täter an einem Roller und einem Pkw im Dornheckenweg zu schaffen. Der Unbekannte knickte das Versicherungskennzeichen des Zweirads ab, klaute das vordere amtliche Kennzeichen AB-NB 237 eines Audi und hinterließ die Radkappen eines bisher unbekannten Fahrzeugs. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20 Euro geschätzt. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 25 Euro. Gesucht wird nun der Eigentümer der aufgefundenen Radkappen sowie Zeugen, die Angaben zu einer tatverdächtigen Person geben können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Mögliche Dieseldiebe festgestellt

Laufach OT Hain i.Spessart. Ein aufmerksamer Zeuge teilte in der Nacht von Sonntag auf Montag um 01:30 Uhr zwei verdächtige Kleintransporter mit rumänischer Zulassung auf einem Waldweg an der B26 mit. Bei der Kontrolle der Fahrzeuge konnten mehrere Kanister mit Diesel auf der Ladefläche festgestellt werden. Da der Kraftstoff möglicherweise aus einem Diebstahl stammen könnte, sucht die Polizeiinspektion Aschaffenburg nun die Eigentümer des Kraftstoffs.

Hinweise, auch zu einem möglichen Geschädigten, nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Technischer Defekt löst Feuerwehreinsatz aus

Großostheim. Ein qualmendes Verbindungskabel zwischen einer Sattelzugmaschine und einem Auflieger löste am Montagmorgen um 08:15 Uhr einen Feuerwehreinsatz auf einem Firmengelände in der Babenhäuser Straße aus. Beim Eintreffen der Brandbekämpfer hatte der Kraftfahrer das Kabel bereits abgelöscht, sodass die Feuerwehr Großostheim wieder abrücken konnte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 50 Euro.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Aschaffenburg