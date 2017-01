BMW 530D in Aschaffenburg geklaut

Kreis Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Kriminalitätsgeschehen

Schaden 8000 Euro.Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.30 Uhr, hörte ein Anwohner in dermehrere Schläge die von der Straße herrührten. Anschließend stellte er fest, dass an seinem Pkw mit einer Warnbake die Windschutzscheibe eingeworfen und die Beifahrerseite zerkratzt wurde.Vermutlich die gleichen Täter traten dann in deran einem geparkten Pkw den linken Seitenspiegel ab.Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2100 Euro.Am Samstagmittag, gegen 13 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Ford dieund wollte diese an der Kreuzunggeradeaus überqueren. Dabei missachtete er jedoch einen vorfahrtsberechtigten Pkw Audi und stieß mit diesem im Kreuzungsbereich zusammen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Der Audi war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 6500 Euro.Am Freitagabend, gegen 21.45 Uhr, vernahmen die Anwohner dereinen lauten Knall. Als diese aus dem Fenster schauten, konnten zwei junge Männer festgestellt werden, welche die Straße entlang liefen. Beide trugen Schildmützen und Kapuzen. Einer trug einen weißen Pullover. Etwas später stellte eine Anwohnerin fest, dass an ihrem geparkten Pkw Peugeot die Frontscheibe gesprungen war. Weiterhin waren die Scheibenwischer beschädigt sowie Dichtungen gerissen. Vermutlich entstanden die Beschädigungen durch das Zünden eines Feuerwerkskörpers, welcher unter den Scheibenwischern angebracht war. Den Nachbarn fielen bereits vor dem Knall fünf männliche Jugendliche auf, die sich auf dem Spielplatz in der Sonnenstraße aufhielten.Der angerichtete Schaden beläuft sich auf 1000 Euro.In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Hühnerstall des Geflügelzuchtvereines in deraufgehebelt. Entwendet wurden neun Rassehühner. Gesamtschaden 550 Euro.In der Zeit von Donnerstag bis Samstag wurde in derein geparkter Audi A 6 stark beschädigt. Über das gesamte Fahrzeug wurden tiefe Kratzer und Eindellungen verursacht. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf 10000 Euro belaufen.Am Samstagnachmittag, kurz nach 17 Uhr, wurden Feuerwehr und Rettungskräfte zu einem Brand in einem Zimmer im Erdgeschoss eines Altenpflegeheimes in dergerufen. Hier hatte sich ein tragischer Unglücksfall mit einem 60-jährigen Heiminsassen mit halbseitigen Lähmungserscheinungen ereignet.Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei setzte der Mann beim Hantieren an einer Kerze versehentlich sein Hemd in Brand. Aufgrund seiner Lähmungserscheinungen konnte er nicht schnell genug das Hemd vom Körper reißen und zog sich deshalb schwere Brandverletzungen, vor allem am Oberkörper und am linken Arm, zu. Es gelang ihm jedoch, einen „Notrufknopf“ zu betätigen, so dass er sofort mit der Rettungsleitstelle verbunden wurde. Er wurde nach der notärztlichen Versorgung vor Ort mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Offenbach geflogen. Der Brand selbst erlosch bereits vor Eintreffen der Feuerwehr von selbst. Außer der Oberbekleidung des Bewohners wurden noch ein Ledersessel sowie der Parkettboden in Mitleidenschaft gezogen. Über die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. zum Bericht unseres Reporters Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg