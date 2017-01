Leitplanke geplättet, auf LKW-Anhänger geprallt – Unfallfahrer verschwunden

Aschaffenburg Sonntag, 29.01.2017 - 09:01 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Autobahnparkplatz bei Aschaffenburg-Strietwald hat sich der Unfallfahrer aus dem Staub gemacht.