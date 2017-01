Dieb klaut Spielzeug in Aschaffenburg

Aschaffenburg Donnerstag, 26.01.2017 - 14:46 Uhr

Am Samstag verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Hütte auf dem Gelände eines Kindergartens in der Lamprechtstraße und entwendete, neben diversem Sandspielzeug, Bobbycars.