Unfallflucht - türkisfarbenes Fahrzeug gesucht

Schmierereien in Mehrfamilienhaus

Fahrt unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln



Wildunfälle

Das Fahrzeug stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Straße An den Bornwiesen. Dem Schadensbild nach zu urteilen, parkte der Unfallverursacher vom Parkplatz einer dortigen Apotheke aus und kollidierte mit dem geparkten BMW.Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro. Durch den Unfalldienst der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte türkisfarbener Fremdlack vom flüchtigen Fahrzeug am beschädigten Pkw gesichert werden. Ermittlungen folgen. Wer Hinweise zum Unfallhergang und zum flüchtigen Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.Bereits in der Zeit vom 01.01.2017 bis 13.01.2017 wurde der Treppenaufgang eines Mehrfamilienhauses in der Lamprechtsstraße mit mehreren Schriftzeichen in den Farben schwarz und weiß beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen an der oben genannten Örtlichkeit gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines VW am Dienstag um 17:30 Uhr in der Ostendstraße stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 24-jährigen Fahrer fest. Der junge Mann räumte einen kürzlichen Marihuanakonsum ein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Anschließend führte eine Ärztin auf der Polizeiinspektion Aschaffenburg eine Blutentnahme bei dem 26-Jährigen durch.Zu einer Kollision zwischen einem VW und einem Reh kam es am Mittwochmorgen um 06:30 Uhr auf der Kreisstraße AB10 von Wenighösbach kommend in Fahrtrichtung Hösbach. Das Wild überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro. Auf der Staatsstraße 2309 von Johannesberg kommend in Fahrtrichtung Aschaffenburg kreuzte ebenfalls am Mittwochmorgen ein Reh die Fahrbahn und stieß mit einem Renault zusammen. Das Tier rannte weiter. Der Schaden am Pkw wird auf etwa 1500 Euro beziffert.Zu einem weiteren Wildunfall kam es am Dienstag auf der Kreisstraße AB12 von Eichenberg kommend in Fahrtrichtung Sailauf. Der Fahrer eines VW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit einem kreuzenden Reh, das anschließend in den angrenzenden Wald flüchtete. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.



Meldungen der Polizei Aschaffenburg