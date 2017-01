Einbrüche in zwei Aschaffenburger Vereinsheimen

Wie üblich in derartigen Fällen übersteigt der angerichtete Sachschaden die verschwindend geringe Beute um ein zig-faches. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise.

Zwischen Montagabend, 18.15 Uhr, und Dienstagmorgen 09.00 Uhr, schlugen die Täter an beiden Vereinsheimen die Fensterglasscheiben ein und gelangten so in den Innenraum. Darin stießen sie - wie kaum anders zu vermuten - weder auf Wertvolles, noch auf Bargeld. Tatsächlich dürften es wenige Münzen sein, die 3.000 Euro Sachschaden gegenüber stehen.

Die Kripo Aschaffenburg bittet um Hinweise von Zeugen, denen in der Nacht zum Dienstag verdächtige Personen, Fahrzeuge oder z.B. auch Lichtschein im Bereich der Vereinsheime, die direkt an den Schönbuschparkplatz angrenzen, aufgefallen sind. Anrufe bitte unter Tel. 06021/ 857-1732.



Meldung der Polizei Unterfranken