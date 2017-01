Zusammenstoß auf der Rodelbahn in Jakobsthal - Schlittenfahrer gesucht

Geldbörsendiebstahl

Der Junge verletzte sich bei dem Zusammenstoß und wurde vom Unfallverursacher vor Ort erstversorgt. Beim Eintreffen der Bergwacht konnte der Mann jedoch nicht mehr angetroffen werden. Der 10-Jährige wurde zur Behandlung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Gesucht wird nun der etwa 35 Jahre alte Schlittenfahrer. Er soll schlank und circa 1,82 Meter groß sein, hochdeutsch gesprochen haben und eine hellblaue Jeans sowie braune Stiefel getragen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.Aus der Umhängetasche eines 55-Jährigen wurde am Donnerstag zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr im Einkaufszentrum in der Goldbacher Straße das schwarze Portemonnaie, der Marke Esprit entwendet. Im Geldbeutel befand sich neben diversen Dokumenten auch Bargeld. Der genaue Beuteschaden liegt der Polizeiinspektion Aschaffenburg bis dato noch nicht vor. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.In der Zeit zwischen Freitag 18:00 Uhr und Samstag 13:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen schwarzen Pkw, der Marke Audi A3 im Bereich der Beifahrerseite. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum in der Englertstraße. Mittels eines spitzen Gegenstands wurde ein wellenförmiger Kratzer vom Tankdeckel ausgehend, bis hin zur Motorhaube angebracht. Der Sachschaden wird auf circa 1000 Euro beziffert.Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.Ein bisher unbekannter Täter machte sich in der Zeit zwischen Samstag 18:30 Uhr und Montag 01:30 Uhr an einer Wohnungstüre in einem Mehrfamilienhaus in der Wendelinusstraße zu schaffen. Der Unbekannte beschädigte den Schließzylinder der Türe, indem er ihn mit Klebstoff auffüllte. Der Sachschaden beträgt circa 50 Euro. Wer im oben genannten Tatzeitraum im Mehrfamilienhaus verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.In einen Imbiss in der Horchstraße versuchte ein Unbekannter in der Zeit zwischen Sonntag 20:00 Uhr und Montag 08:00 Uhr einzudringen. Mittels eines Holzstücks schlug der Täter auf die Doppelglasscheibe des Gebäudes ein, das Fenster konnte der Einbrecher aufgrund einer Sicherung nicht öffnen. Erfolglos zog er von dannen, hinterließ jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.Im Einkaufszentrum in der Goldbacher Straße wurden am Montag um 19:35 Uhr eine 15- und eine 16-Jährige beim Diebstahl auf frischer Tat ertappt. Die Mädchen entwendeten in einer Drogerie Kosmetika im Wert von circa 35 Euro. Sie wurden nach der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme ihren Eltern übergeben.An einem schwarzen Audi 80 Cabrio wurden am Montag zwischen 05:30 Uhr und 17:30 Uhr die beiden vorderen und beiden seitlichen Fahrtrichtungsanzeiger ausgebaut und gestohlen. Der Pkw stand im Tatzeitraum in der Bahnhofstraße. Der Beuteschaden liegt bei etwa 250 Euro. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.In einen Verbrauchermarkt in der Hauptstraße versuchte ein bisher unbekannter Täter in der Zeit zwischen Montag 18:00 Uhr und Dienstag 08:15 Uhr einzudringen. Der Einbrecher machte sich an der Eingangstüre erfolglos zu schaffen. Der Schaden an der Türe wird auf circa 250 Euro geschätzt. Ein Beuteschaden entstand nicht. Ermittlungen folgen.Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.Am Montag gegen 11:30 Uhr befuhr ein 67-Jähriger mit seinem VW Golf die Staatstraße 3115 von Großostheim kommend in Fahrtrichtung Aschaffenburg, als unvermittelt Flammen aus dem Motorraum seines Pkws aufstiegen. Ein Fahrzeugführer, der hinter dem VW-Fahrer die Staatstraße befuhr, reagierte sofort und löschte das Feuer. Der Brand wurde vermutlich durch einen technischen Defekt im Motorraum des Pkws ausgelöst. Das ausgetretene Öl musste durch die Feuerwehr abgebunden werden. Der VW wurde abgeschleppt.

Originalmeldungen der Polizei Aschaffenburg