Einbruch in Haus in Aschaffenburg - Täter durch Nachbarn gestört

1,70 Meter groß

schlank

bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose

1,75 Meter groß

schlank

komplett dunkel gekleidet

Die Täter konnten durch aufmerksame Nachbarn beobachtet werden und flüchteten ohne Tatbeute. Die Kripo Aschaffenburg führt die Ermittlungen.Am Montagvormittag verlies eine Dame gegen 10:30 Uhr ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Hohenzollernring. Gegen 11:00 Uhr hörte eine aufmerksame Nachbarin ein lautes Geräusch und stellte anschließend fest, dass sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft haben. Die Täter durchwühlten zwar mehrere Räume, flüchteten jedoch ohne Tatbeute. Der entstandene Sachschaden an der Wohnungstür beträgt etwa 300 Euro.Zwei weitere Nachbarn konnten die beiden Täter im Treppenhaus beobachten und wie folgt beschreiben:Nach Eingang der Meldung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begab sich umgehend eine Vielzahl von Streifen der Polizeiinspektion Aschaffenburg an die Tatörtlichkeit. Eine großangelegte Fahndung im Nahbereich verlief jedoch ergebnislos.Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Aschaffenburg geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.





Meldung der Polizei Unterfranken