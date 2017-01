Randalierer in Stockstadt - Betonfigur gegen Haustür geworfen

Kriminalitätsgeschehen

Randalierer beschädigt Haustür

Stockstadt am Main. Am Samstag gegen 00:30 Uhr wachte ein 77-jähriger durch das Gebell seines Hundes auf. Als er aus dem Fenster blickte konnte er einen dunkel gekleideten jungen Mann auf seinem Grundstück feststellen. Als er diesen ansprach, wurde er von ihm lautstark bedroht. Anschließend trat der Unbekannte gegen Briefkasten, Hoftor und Zaun und verursachte hierbei Schäden. Nachdem der Geschädigte daraufhin seinen Hund losließ, ergriff der junge Mann die Flucht. Ca. 15 Minuten später erschien er jedoch wieder am Anwesen des 77-jährigen und nahm eine im Garten aufgestellte Betonfigur und warf sie gegen die Haustür. Sowohl die Figur, als auch die Haustür wurden hierdurch beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Der Unbekannte wurde vom Geschädigten wie folgt beschrieben: 20 - 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank kurze, dunkle Haare mit lichtem Haaransatz, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.





Stadt Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Tiefstehende Sonne führt zu Unfall

Kriminalitätsgeschehen

Handtasche in Supermarkt entwendet



Kreis Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Pfosten angefahren und geflüchtet

Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Am Samstag gegen 08:30 Uhr befuhr ein 60-jähriger mit seinem Opel denin Richtung Liebigstraße. Durch die tiefstehende Sonne wurde er hierbei derart geblendet, dass er von der Fahrbahn abkam und ein Verkehrszeichen überfuhr. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 1.500,- Euro.Eine 67-jährige Aschaffenburgerin hielt sich am Samstag in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:15 Uhr in einem Supermarkt in derauf, um dort ihren Einkauf zu tätigen. Ihre Einkaufstasche, in der sich auch ihre Geldbörse befand, hatte sie an den Einkaufswagen gehängt. An der Kasse fiel ihr dann auf, dass die Geldbörse aus der Tasche entwendet worden war. Der Beuteschaden beträgt ca. 100,- Euro.. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Zeit von 23:00 Uhr bis 00:10 Uhr in der Hauptstraße ein Metallpfosten auf dem Gehweg angefahren und beschädigt. Der Sachverhalt wurde durch einen 27-jährigen Anwohner mitgeteilt. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. An dem Pfosten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro.Ein 21-jähriger hatte in der Zeit von Freitag, 17:30 Uhr bis Samstag, 10:00 Uhr seinen Skoda in der Gartenstraße im Ortsteil Pflaumheim am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er am Samstagvormittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass sich am Fahrzeug hinten links ein frischer Schaden befand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000,- Euro. Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich bei dem Verursacher um ein größeres Fahrzeug, möglicherweise einen Lkw gehandelt haben.Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg