Hintermann hupt: Unfall beim Auffahren auf die A3 bei Aschaffenburg

VPI Aschaffenburg

Aschaffenburg Sonntag, 22.01.2017 - 09:59 Uhr

Beim Auffahren von der B 26 auf die A3 in Richtung Frankfurt kam es in Aschaffenburg am Samstag um 21.09 Uhr zu einem Auffahrunfall, als eine 52jährige mit ihrem VW Golf dem durchgehenden Verkehr auf der Autobahn Vorfahrt gewähren wollte.