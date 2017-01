Einbruch in Geschäft mit Postagentur - Polizei bittet um Hinweise

Polizei Unterfranken/Rothenbuch

Aschaffenburg Samstag, 21.01.2017 - 13:30 Uhr

In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in ein Geschäft in der Hauptstraße eingestiegen. Dem Sachstand nach entwendeten sie etwas Bargeld. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.