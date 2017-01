B469 wegen aggressivem Pannen-Fahrer gesperrt

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Samstag, 21.01.2017 - 12:56 Uhr

Am frühen Samstagmorgen, gegen 00.20 Uhr, wurde die Polizei zu einem unbeleuchteten und nicht abgesicherten BMW gerufen, der auf dem rechten Fahrstreifen der B 469, Höhe Stockstadt, mit einer Panne stand.