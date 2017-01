Discobesucher schlägt zu und leistet Widerstand gegen Polizisten

Aggressive Diskothekenbesucher leisten nach Körperverletzung Widerstand

Daraufhin wurde er von dem Sicherheitspersonal aus der Diskothek verbracht. Anschließend schlug und trat der 22-jährige mehrmals mit voller Wucht gegen die Scheiben eines angrenzenden Fitness-Studios. Eine zufällig vorbeifahrende Streifenbesatzung beobachtete dies, hielt den Mann an und forderte ihn zur Angabe seiner Personalien auf. Da er diese den Beamten gegenüber verweigerte und sich weiter hochaggressiv verhielt, musste er unter Hinzuziehung weiterer Beamter in Sicherheitsgewahrsam genommen werden. Da er dabei erheblichen Widerstand leistete, musste er mittels unmittelbarem Zwang gefesselt und zur Dienststelle verbracht werden. Durch die Widerstandshandlungen erlitten zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen an den Knien. Auf der Dienststelle wurde eine Blutentnahme angeordnet. Ein vorab durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Während der gesamten Maßnahme wurden die eingesetzten Beamten massiv beleidigt. Zur Abwehr weiterer Straftaten wurde der 22-Jährige für den Rest der Nacht in einer Verwahrzelle untergebracht.



Am frühen Samstagmorgen, gegen 00.30 Uhr, wurde die Polizei erneut zu einem Streit in einer Bar in der Ludwigstraße gerufen. Auch hier schlug ein hochaggressiver, stark alkoholisierter und unter Drogeneinfluss stehender Gast einer Frau ins Gesicht. Außerdem weigerte er sich, den Anweisungen des Personals nachzukommen und das Lokal zu verlassen. Bei Eintreffen der Polizei standen der 30-jährige aggressive Gast sowie eine größere Personengruppe vor dem Lokal und pöbelten die Beamten an. Erst unter Hinzuziehung eines Diensthundeführers mit einem Polizeihund konnte die Gruppe aufgelöst werden, so dass dem Mann kurz danach der Gewahrsam erklärt werden konnte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,25 Promille. Ebenso verlief ein Test auf Drogenkonsum positiv. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der 30-jährige in einer Haftzelle für den Rest der Nacht untergebracht.

Stadt Aschaffenburg

Kreis Aschaffenburg

Am Freitagmittag, gegen 11.20 Uhr, befuhr die 56-jährige Fahrerin eines Opel Corsa denAn der Kreuzung zurmissachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Ford Fiesta und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Da bei der Unfallaufnahme die Beamten bei der Unfallverursacherin Alkoholgeruch wahrnahmen und ein Alkoholtest einen Wert von über 0,45 Promille ergab, wurde sie zur Dienststelle verbracht und eine Blutentnahme angeordnet.Bereits am Donnerstagnachmittag, in der Zeit von 13 bis 18.30 Uhr, wurde ein amgeparkter VW Tiguan angefahren und an der Fahrerseite von vorne bis hinten verkratzt und eingedellt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern.Bereits am Donnerstagnachmittag, in der Zeit von 17 bis 17.30 Uhr, wurde aus der Kommode einer Wohnung eines 90-jährigen Rentners, der eine Wohnung eines Wohnheimes in derbewohnte, ein größerer Geldbetrag gestohlen. Zur Tatzeit klingelte eine schlanke, ca. 20-jährige Frau mit einem Blumenstrauß in der Hand an der Wohnung des Rentners und bat diesen an die Haustüre zu kommen, um eine Umfrage zu machen. Er wurde zu seinen Lebensverhältnissen befragt. Vermutlich drang zu diesem Zeitpunkt eine zweite Person in die Wohnung des Rentners und entwendete das Bargeld.Am Freitagvormittag, in der Zeit von 10.45 bis 11.30 Uhr, wurde an der Kleingartenanlage in derim Ortsteil Strietwald, ein VW-Touran aufgebrochen. Ein Unbekannter schlug die hintere linke Dreiecksscheibe ein und entwendete eine auf der Rücksitzbank abgelegte schwarze Tasche. Darin befanden sich ein Bargeldbetrag sowie ein Schlüsselbund. Gesamtschaden 550 Euro.Am Freitagmorgen, gegen 07.30 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Hyundai diein Richtung Aschaffenburg. Ein rechtsseitig geparkter dunkler BMW-Kombi mit AB-Kennzeichen fuhr zu diesem Zeitpunkt vom Fahrbahnrand, ohne den Blinker zu setzen und auf den vorbeifahrenden Hyundai zu achten, an und drängte diesen nach links von der Fahrbahn und auf den dortigen Gehweg. Dabei prallte der Hyundai mit seiner linken Frontseite gegen eine Steintreppe und beschädigte sich dadurch den vorderen linken Reifen, die Stoßstange sowie die Radaufhängung. Auch die Steintreppe wurde dadurch beschädigt und in Mitleidenschaft gezogen. Beide Unfallbeteiligte tauschten noch an der Unfallstelle ihre Personalien sowie die Telefonnummern aus. Es stellte sich jedoch später heraus, dass die Angaben des Unfallverursachers falsch waren und nicht der Wahrheit entsprachen. Leider notierte sich der Geschädigte nicht das genaue Kennzeichen des BMW. Bei dem Fahrer soll es sich um einen ca. 175 cm großen, ca. 30-jährigen, schlanken Mann gehandelt haben, der Hochdeutsch sprach. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5000 Euro.Sachschaden in Höhe von 25000 Euro entstand am Freitagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, bei der Kollision zweier Pkw auf der, Höhe der Autobahnausfahrt derZum Unfallzeitpunkt wollte die 29-jährige Fahrerin eines BMW von der Autobahn nach links auf die Kreisstraße abbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigen und von links kommenden Opel. Dessen Fahrer befuhr die Kreisstraße in Richtung Waldaschaff. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden.Am Freitagnachmittag, in der Zeit von 17.30 bis 18.15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Baumarktes in derein geparkter Audi A 4 angefahren und an der Heckstoßstange beschädigt. Zeugen beobachteten wie ein silber-blauer VW Passat CC beim Ausparken von der gegenüberliegenden Parkreihe mit seinem Heck gegen den Audi prallte. Es konnte das Teilkennzeichen MSP sowie zwei Ziffern abgelesen werden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1200 Euro zu kümmern.In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Werbe-Pkw, der auf einem in derabgestellten Anhänger stand, beschädigt. Es wurden ein Frontscheinwerfer sowie ein Kotflügel abgerissen. Schaden 1500 Euro.

Polizei