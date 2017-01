Einbruch im Globus - Täter finden nichts

Die Täter hebelten zunächst eine Eingangstüre auf, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Durch das Einschlagen einer Scheibe konnten die Täter bis in das ehemalige Kiosk des Verbrauchermarktes vordringen. Da jedoch auch hier keinerlei Waren mehr gelagert wurden, mussten die Täter mit leeren Händen das Gebäude wieder verlassen. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Stadt Aschaffenburg

Auffahrunfall:

Auffahrunfall:

Geringe Mengen Betäubungsmittel bei mehreren Kontrollen sichergestellt

Kreis Aschaffenburg

Auffahrunfall im Kreisverkehr

Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Fehler beim Spurwechsel

Unfallflucht

Unfallflucht

Sachbeschädigung durch Graffiti

Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden gestern Mittag bei einem Auffahrunfall in der Großostheimer Straße. Eine 35-jährige Fahrerin eines Pkw VW befand sich auf stadteinwärtiger Fahrt und musste hierbei verkehrsbedingt abbremsen. Eine ihr nachfolgende 30-jährige Volvo-Fahrerin erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf das Heck des VW auf. Am Volvo entstand so erheblicher Sachschaden, dass dieser im Anschluss durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden musste.Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen ebenfalls in stadteinwärtiger Richtung. Auch hier erkannte ein 20-jähriger Mazda-Fahrer das Bremsmanöver eines vorausfahrenden 29-jährigen Ford-Fahrers zu spät und fuhr auf dessen Heck auf. Sachschaden war hier in Höhe von 4000 Euro zu beklagen.Im Rahmen von Personenkontrollen wurden bei am Donnerstag und am Freitagmorgen unabhängig voneinander durchgeführten Personenkontrollen jeweils geringe Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt. Die vorwiegend jungen Männer müssen sich jetzt wegen des Besitzes von illegalen Betäubungsmitteln verantworten.Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf derzwischen Kleinostheim und Dettingen, Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn 45, ein Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden von insgesamt 600 Euro entstand. Ein 20-jähriger Fahrer eines VW Golf befand sich hierbei im Kreisverkehr. Nach eigenen Angaben hätte er verkehrsbedingt stark abbremsen müssen. Ein ihm nachfolgender Fahrer eines Citroen Jumper, für den das abrupte Bremsmanöver wohl nicht absehbar war, erkannte dies zu spät und fuhr auf das Heck des Vorausfahrenden auf. Aufgrund der geringen Beschädigungen an den beiden Fahrzeugen konnten beide Unfallbeteiligte im Anschluss ihre Fahrt fortsetzen.Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend in derfielen den kontrollierenden Beamten bei einem 19-jährigen Pkw-Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Weiterhin konnten die Beamten aus dem Fahrzeuginneren Cannabisgeruch wahrnehmen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle händigte der 19-Jährige den Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel aus. Im Anschluss musste er sich noch einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. Weiterhin muss er mit einem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.Am Donnerstagmorgen befuhr ein 18-jähriger Audi-Fahrer die Gefällstrecke vom Engländerhaus kommend in Richtung Sailauf, als er zunächst leicht nach rechts ins Bankett geriet. Im hier aufgehäuften Tiefschnee verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und er drehte sich quer zu Fahrbahn. Hierbei kam es zum leichten Kontakt zwischen der Fahrzeugfront des Audi und der dortigen Leitplanke. Sachschaden entstand hierbei in Höhe von 1100 Euro. Der Jugendliche kam mit dem Schrecken davon.Rund 700 Euro entstanden bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend auf derzwischen dem Ortsteil Hösbach-Bahnhof und dem Hauptort, Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn 3. Ein 26-jähriger Fahrer eines Kleintransporters schnitt hier beim Wiedereinordnen eine ebenfalls 26-jährige Audi-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Aufgrund der geringen Fahrzeugschäden konnten beide Verkehrsteilnehmer nach erfolgter Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen.Bereits in der Nach von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich imeine Verkehrsunfallflucht. Hier wurde der am Fahrbahnrand abgestellte VW Golf einer 46-Jährigen durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Es entstand Sachschaden am hinteren Stoßfänger in Höhe von 1400 Euro.Am vergangenen Mittwoch in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 15:15 Uhr kam es in derzu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein in der Einbahnstraße ordnungsgemäß abgestellter blauer Skoda durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Front stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens, der sich auf 1500 Euro beläuft, zu kümmern.Am vergangenen Wochenende, in der Nacht von Samstag, 14.01.2017, auf Sonntag, 15.01.2017, kam es im Ortsbereich von Waldaschaff, insbesondere in derzu mehreren Graffiti-Schmierereien. So wurden Stromverteilerkästen und Bushaltestellenwartehäuschen u.a. mit diversen Schriftzügen besprüht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich derzeit auf mehrere Tausend Euro.

