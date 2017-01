Verkehrsunfall nach Fehler beim Abbiegen

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Donnerstag, 19.01.2017 - 13:56 Uhr

Am Mittwochmorgen befuhr eine 21-jährige Fahrerin eines Audi die Ortsentlastungsstraße in Großostheim in Fahrtrichtung Aschaffenburg. An der Ampelkreuzung zur Stockstädter Straße wollte sie nach links in diese abbiegen.