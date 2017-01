Mehrere Auffahrunfälle und Unfallfluchten in Aschaffenburg

Am Königsgraben: Ca. 1500 Euro Sachschaden entstanden am Dienstag, als es gegen 14:00 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Straße „Am Königsgraben“ kam. Eine 69-jährige Fahrerin eines Peugeots wollte hier an der Einmündung zu den Elterhöfen nach links abbiegen und verlangsamte deswegen ihre Fahrt. Eine ihr nachfolgende Skoda-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf das Heck der Vorausfahrenden auf. Glücklicherweise wurde bei dem Unfallgeschehen niemand verletzt.

Ebenfalls ein Auffahrunfall hat sich in der Schönbornstraße ereignet: Am Dienstag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger VW Fahrer die Schönbornstraße stadteinwärts. An einer Ampelanlage musste er verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte wiederum ein unmittelbar hinter ihm fahrender 76-jähriger Fahrer eines VW zu spät und fuhr auf das Heck des Vorausfahrenden auf. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt 1000 Euro. Personenschaden war nicht zu beklagen.

Drei Unfallfluchten am Dienstag

Aschaffenburg. Am gestrigen Dienstag wurde in der Bavariastraße in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:15 Uhr ein am Fahrbahnrand abgestellter Opel Corsa beschädigt. Als die 35-jährige Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Streifschaden an der vorderen Stoßstange fest. Der unbekannte Unfallverursacher hatte die Unfallstelle verlassen, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens zu kümmern. Dieser wird auf derzeit auf 1000 Euro geschätzt.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Dienstag gegen 09:30 Uhr in der Einsteinstraße. Hier geriet ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und touchierte hierbei eine am Fahrbahnrand abgestellte Mercedes A-Klasse. Wie aus Zeugenaussagen hervorgeht, begutachtete der Unfallverursacher den entstandenen Sachschaden, der auf rund 3000 Euro geschätzt wird, und verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne weitere notwendige Schritte einzuleiten.

Am Dienstag wurde eine weitere Unfallflucht bei der Polizei zur Anzeige gebracht, die sich am selben Tag in einem Parkhaus in der Löherstraße ereignete. Demnach hatte der 76-jährige Geschädigte seinen Pkw, Audi in der Zeit zwischen 08:15 Uhr und 11:50 Uhr im genannten Parkhaus abgestellt. Wenig später fiel ihm ein Schaden am Heck seines Pkw auf. Durch eine zwischenzeitlich eingeschaltete Kfz Werkstätte wird hier der Sachschaden mit 5000 Euro beziffert. Bislang liegen noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des Unfallverursachers vor.

Ladendiebstahl in Bekleidungsgeschäft

Aschaffenburg. In den Abendstunden des 17.01.2017 wurden zwei Schülerinnen von einem Ladendetektiv beim Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Goldbacher Straße beobachtet. Die beiden Schülerinnen, die offensichtlich untereinander bekannt waren, wollten einen Pullover im Wert von 24,99 Euro und eine Hose im Wert von 19,99 Euro entwenden. Die beiden strafunmündigen Kinder wurden noch an Ort und Stelle an ihre Erziehungsberechtigte übergeben.

Sachbeschädigung an einem Skoda Fabia

Aschaffenburg. In der Zeit zwischen Sonntag, 17:00 Uhr und Montag, 17:00 Uhr wurde die Motorhaube eines blauen Skoda Fabia, mutmaßlich in der Gailbacher Straße Höhe Anwesen Nr. 21, durch einen Unbekannten beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Aschaffenburg