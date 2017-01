Auffahrunfall in Aschaffenburg: 26-Jährige verletzt

Fahrraddiebstahl

Am Sonntag gegen 18:30 Uhr kam es auf der Ludwigsallee stadteinwärts zu einer Kollision zwischen einem Renault und einem VW. Die 26-jährige VW-Fahrerin musste an einer dortigen roten Ampel verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte die hinter ihr fahrende 19-jährige Renault-Fahrerin zu spät und fuhr auf das Heck des VW auf. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die 26-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in medizinische Behandlung. An den Pkws entstand ein Gesamtschaden von circa 50 Euro.

Ein unbekannter Täter entwendete am Samstag zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr ein blaues Rad der Marke Pegasus auf einem Supermarktparkplatz in der Lange Straße. Das Zweirad wurde vom Eigentümer mit einem Fahrradschloss gesichert. Der Beuteschaden wird auf etwa 100 Euro beziffert. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfallflucht - Polizei sichert Fremdlack

Haibach. Ein Sachschaden von circa 3000 Euro an einem Audi TT verursachte ein unbekanntes Fahrzeug in der Zeit zwischen Freitag 23:00 Uhr und Sonntag 13:00 Uhr in der Straße Eichelwiese. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern von der Örtlichkeit. Am beschädigten Fahrzeug konnte Fremdlack durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg gesichert werden. Ermittlungen folgen.

Schneeglatte Fahrbahn führt zu Unfällen

Rothenbuch. / Laufach OT Frohnhofen. / Großostheim OT Pflaumheim. Eine VW-Fahrerin ist am Sonntag um 16:15 Uhr auf der Kreisstraße AB5 bei glatter Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Pkw gegen einen Baum geprallt. Nachdem die 50-Jährige beim Bremsmanöver ins Rutschen kam, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Das Auto musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Auch in der Straße Am Klingergraben führten die winterlichen Verhältnisse zu einer Rutschpartie. Ein 28-Jähriger befuhr gegen 20:00 Uhr mit seinem Mercedes die Straße Am Klingengraben in Fahrtrichtung Aschaffenburger Straße. Im Bereich einer Rechtskurve rutschte sein Pkw auf der steil bergab verlaufenden Straße gegen einen entgegenkommenden BMW. Nach dem Zusammenstoß rutschte der Daimler weiter bis er auf Höhe der Hessenstraße erneut mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel kollidierte, wobei dieser auf einen abgestellten Mercedes aufgeschoben wurde. Kurz vor der Einmündung zur Aschaffenburger Straße kam der Mercedes des 28-Jährigen zum Stehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Zu einem weiteren Glätteunfall kam es am Sonntag um 21:25 Uhr auf der Kreisstraße AB3 von Pflaumheim kommend in Fahrtrichtung Wenigumstadt. Eine 20-jährige Peugeot-Fahrerin kam in einer Kurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Die junge Frau blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Lediglich zehn Minuten später befuhr ein 18-jähriger Opel-Fahrer ebenfalls die Kreisstraße AB3 von Wenigumstadt kommend in Fahrtrichtung Pflaumheim und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der vereisten Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug kollidierte mit einem Leitpfosten und kam im angrenzenden Feld zum Stillstand. Verletzt wurde der junge Mann nicht. Der Sachschaden an seinem Opel wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Der Schaden am Leitpfosten beträgt circa 250 Euro.

Smartphone und Sehhilfe gestohlen

Kleinostheim. Ein unbekannter Täter entwendete am Donnerstag zwischen 16:00 Uhr und 16:10 Uhr ein rotes Mobiltelefon der Marke Samsung sowie eine gelbe Brille einer Seniorin in einem Verbrauchermarkt in der Goethestraße. Die Dame hatte ihr Handy sowie ihre Sehhilfe in einer Brillenschutzhülle aufbewahrt und diese beim Bezahlen auf dem Tresen des Kassenbereichs abgestellt. Der Beuteschaden wird auf etwa 140 Euro beziffert. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Baustellediebstahl

Mainaschaff. Von einer umzäunten Baustelle im Kreuzäcker-Ring wurden in der Zeit zwischen Samstag 15:30 Uhr und Sonntag 11:30 Uhr diverse Baumaterialien im Wert von knapp 2000 Euro entwendet. Der Dieb verschaffte sich mit seinem Fahrzeug auf bisher ungeklärte Weise Zutritt zum Gelände. Durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg konnten Reifen- sowie Fußeindrucksspuren gesichert werden. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Sachbeschädigungen durch Graffiti

Waldaschaff. Ein unbekannter Täter beschmierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Objekte im Ortskern. An einer Gartenmauer sowie an einem Stromverteilerkasten in der Straße Hoffuhre wurden mehrere Schriftzüge in blauer Farbe angebracht. In der Lohrer Straße wurden ebenfalls ein Verteilerkasten und das dortige Bushäuschen besprüht. Insgesamt brachte der Sprayer acht Graffitis an. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 3000 Euro. Wer in oben genannter Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg