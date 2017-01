Schnee auf der Straße: BMW schleudert auf Mercedes

Hierbei brach auf schneebedeckter Fahrbahn das Fahrzeugheck aus und er kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 20 Jährigen. Durch den Anprall geriet der Mercedes außer Kontrolle und rutschte in einen angrenzenden Gartenzaun. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird mit ca. 8000 Euro beziffert.

Stadt Aschaffenburg

Verkehrsunfallflucht vor Textilgeschäft

Vorfahrt missachtet

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Panoramadach an Fahrzeug beschädigt

Graffiti im Parkhaus der City Galerie

Teure Parfums mit Hilfe eines Kinderwagens entwendet

16-Jähriger mit 1,24 Promille am Bahnhof aufgegriffen

Fundunterschlagung am Busbahnhof

Übermütige Heranwachsende beschädigen Fensterscheibe

Vandalismus in der Ohmbachsgasse

Kreis Aschaffenburg

Beim Ausparken geparkten Pkw touchiert

Wildunfall mit Reh

Aus unklarer Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verloren

Geparkten Pkw im Vorbeifahren touchiert und geflüchtet

Am Freitag, im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 18:00 Uhr, kam es in der Maximilianstraße auf dem Parkplatz des „KIK-Marktes“ zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort wurde im Tatzeitraum ein geparkter Opel Astra am vorderen Kotflügel und an der Fahrerseite durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden am beschädigten Fahrzeug wurde auf 2.500 Euro geschätzt.Am Samstag, gegen 10:10 Uhr, missachtete der 52- jährige Fahrer eines Kleintransporters die Regelung „Rechts vor Links“, als er von der Lohmühlstraße geradeaus in die Aschaffstraße einfuhr. Eine von rechts aus der Dorfstraße kommende Volvo Fahrerin konnte den Zusammenstoß im Kreuzungsbereich nicht verhindern. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.Am Samstagmorgen, gegen 10:30 Uhr, befuhr der 21- jährige Fahrer eines Fiats die sog. Glattbacher Überfahrt, als er im Kreuzungsbereich zur Auhofstraße die neue Verkehrsführung nicht beachtete. Dabei übersah er einen von links kommenden Daimler-Fahrer und fuhr diesem im Kreuzungsbereich in die rechte Fahrzeugseite. Der Gesamtschaden beträgt ca. 5.000 Euro.Am Samstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, wurde in der Auhofstraße ein 22- jähriger Pkw-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden von den Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt, weshalb beim Fahrer im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Er muss nun mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.Am Samstag, gegen 10:00 Uhr, wurde in der Würzburger Straße ein 43- jähriger Pkw-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte beim Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Weiterhin wurden von den kontrollierenden Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Der Fahrzeugführer musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und sein Fahrzeug stehen lassen. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr.Am Samstagmorgen, im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 11:15 Uhr, wurde am „Dämmer Tor“ auf dem Parkplatz des dortigen Fitnesscenters das Panoramadach eines Pkw Mini beschädigt. Hinweise auf einen Täter liegen bislang nicht vor. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.Am Samstagmittag, gegen 13:30 Uhr, beschmutzten zwei 12- jährige Kinder Wände im Parkhaus der City Galerie. Dabei wurden sie von der Videoüberwachung aufgezeichnet und vom Personal der Parkhausverwaltung der Polizei übergeben. Beide Kinder wurden von den Eltern auf der Polizeidienststelle abgeholt. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.Am Samstag, gegen 14:00 Uhr, wurden in der „Drogerie Müller“ zwei Frauen beim Ladendiebstahl überführt. Die beiden Frauen, 28 und 29 Jahre alt, wurden vom Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie mehrere Parfümartikel im mitgeführten Kinderwagen verstauten und den Laden verlassen wollten. Der Wert des Diebesguts übersteigt die Marke von 1.000 Euro. Die beiden Damen wurden vorläufig festgenommen und von den Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg erkennungsdienstlich behandelt. Sie müssen nun mit einer Strafanzeige wegen gemeinschaftlichen Diebstahls rechnen.Am Samstag, gegen 18:15 Uhr, wurde am Aschaffenburger Busbahnhof ein 16-jähriger Jugendlicher von einer Polizeistreife kontrolliert. Der Jugendliche stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Der Jugendliche wurde im Anschluss von seinen Eltern in Empfang genommen.Am Samstagabend, gegen 21:15 Uhr, stellte ein junger Mann in der Ludwigstraße seine Laptoptasche ab und vergaß diese im Anschluss. Als er ca. 15 Minuten später das Fehlen des Notebooks bemerkte, wurde dieses bereits von einer Unbekannten Person entwendet. Der Beuteschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, konnten vom Sicherheitsdienst der City Galerie zwei Heranwachsende im Alter von 18 Jahren dabei beobachtet werden, wie sie Mülleimer umherwarfen und dadurch eine Glasscheibe beschädigten. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Beide erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr, wurde an der Ohmbachsgasse 4 die Schaufensterscheibe einer Boutique eingeschlagen. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Die Fensterscheibe wurde von der Feuerwehr Aschaffenburg gesichert. Der Sachschaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt.Zeugen, die zu o.g. Sachverhalten Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.. Am Samstag, gegen 15:30 Uhr, parkte eine 62- jährige Opel Fahrerin in der Aschaffenburger Straße aus. Hierbei stieß sie beim Rangieren aus der Parklücke gegen das Heck eines geparkten Mercedes und fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern davon. Glücklicherweise saß der Fahrer des geschädigten Pkw im Fahrzeug und konnte sich das Kennzeichen merken. Der Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Die Fahrerin des Opels erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.. Am Samstag, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 73 jähriger Fahrer eines BMW die Kreisstraße von Wenighösbach kommend in Richtung Breunsberg, als er auf dieser Strecke mit einem Reh kollidierte. Der Pkw war dadurch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Fahrzeugfront wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.. Am Samstag, gegen 15:30 Uhr, wollte eine 79- jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Opel in der Hauptstraße auf dem Parkplatz der Gemeindeverwaltung vorwärts einparken. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, durchbrach einen Holzzaun und fuhr eine Böschung hinunter. Der verständigte Rettungsdienst konnte vor Ort keine Verletzungen bei der Fahrerin feststellen. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von 6.000 Euro.. Im Tatzeitraum, Freitag 13:00 Uhr bis Samstag 14:00 Uhr, wurde in der der Ludwigstraße 18 ein VW Polo beim Vorbeifahren touchiert, der dort zu dieser Zeit am Fahrbahnrand geparkt stand. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Der Sachschaden an der Stoßstange vorne links wird auf ca. 100 Euro geschätzt.Zeugen, die zu o.g. Sachverhalten Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Polizei