Mit 40 Sachen auf der A3 geschlichen - Fahrer hatte 1,1 Promille

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach

Aschaffenburg Samstag, 14.01.2017 - 11:33 Uhr

Den Beamten der Autobahnpolizei Aschaffenburg-Hösbach fiel ein Opel Vectra auf, der mit ca. 40km/h auf der Autobahn dahin schlich. Und dies, obwohl die Fahrbahn schneefrei war.