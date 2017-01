Bei winterlichen Straßenverhältnissen mit Sommerreifen unterwegs

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Samstag, 14.01.2017 - 11:28 Uhr

Ein 43-jähriger befuhr am Freitag gegen 08:00 Uhr mit seinem Volvo die für ihn abschüssige und schneebedeckte Kapellenstraße in Richtung Frankenstraße in Breunsberg. In entgegengesetzter Fahrtrichtung warteten aufgrund des starken Schneefalls eine 64-jährige mit ihrem Audi und eine 50-jährige mit ihrem VW.