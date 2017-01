Automatenknacker in Ringheim auf frischer Tat ertappt

Skoda beschädigt und abgehauen

Eine aufmerksame Anwohnerin hatte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 02:45 Uhr zwei verdächtige Personen beobachtet, die sich an einem Zigarettenautomaten in der Hasselstraße zu schaffen machten. Die Frau reagierte sofort, verständigte die Polizei und hielt über Telefon Kontakt mit der Leitstelle. Mittlerweile versuchte einer der beiden mittels verschiedener Werkzeuge den Automaten zu öffnen, während der andere Schmiere stand. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg ergriffen die Täter sofort zu Fuß die Flucht. Sie rechneten jedoch nicht mit der Sportlichkeit der Ordnungshüter. Während ein 30-Jähriger nach wenigen Metern dingfest gemacht werden konnte, kam der 35-Jährige noch bis zur nächsten Straße und wurde hier von der zweiten Besatzung überwältigt. Inwieweit die Männer für weitere Aufbrüche, möglicherweise auch länderübergreifend, in Frage kommen, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

Aschaffenburg. Auf dem Parkplatz des Klinikums in der Straße Am Hasenkopf touchierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug bereits vergangenen Mittwoch zwischen 13:00 Uhr bis 21:30 Uhr einen geparkten, grauen Skoda Fabia. Der Schaden im Bereich der Fahrertüre beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Fehlende Ortskenntnisse werden Lkw-Fahrer zum Verhängnis

Aschaffenburg. Am Donnerstagmorgen befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Gefährt verbotswidrig die Straße Roßmarkt. Nachdem er sein Fehlverhalten bemerkte, setzte er mit seinem Lkw zurück und touchierte hierbei eine Hausfassade, einen Blumenkübel und riss ein Verkehrsschild aus der Verankerung. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg wurden bei dem niederländischen Kraftfahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, weshalb ein freiwilliger Urintest durchgeführt wurde. Nachdem die Überprüfung positiv verlief, wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und er kam zur Blutentnahme auf die Polizeiwache. Der Lkw wurde durch einen ansässigen Kraftfahrer aus der Innenstadt entfernt und verkehrssicher abgestellt. Nach der Hinterlegung einer Sicherheitsleistung und der Weiterfahrtsunterbindung für weitere 24 Stunden konnte der 29-jährige die Polizeiinspektion verlassen.

Hausfassade mit dem Wort „Speedy“ beschmiert

Aschaffenburg. An einer Gebäudewand in der Karlstraße brachte ein bisher unbekannter Täter in der Zeit von Samstag bis Sonntag ein Graffiti an. Der Schriftzug wurde mit schwarzer Farbe erstellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 250 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Felgendiebe ohne Erfolg

Aschaffenburg. Der Aufmerksamkeit eines Zeugen ist es zu verdanken, dass ein Aluminiumdiebstahl, welcher sich am Donnerstagmorgen gegen 04:00 Uhr auf dem Gelände einer Firma in der Hafenrandstraße ereignet hatte nicht vollendet werden konnte. Zwei Unbekannte hatten dort insgesamt 100 Alufelgen im Gesamtwert von etwa 2000 Euro entwendet, diese auf dem Gelände des Bayernhafens zwischengelagert und anschließend in einen weißen Kleintransporter verladen. Zutritt zum Hafengelände hatten sie sich über ein Zufahrtstor verschafft, wobei ein Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand. Nachdem die männlichen Täter ihren Beobachter entdeckt hatten, trennten sie sich und flüchteten fußläufig. Eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung nach den Männern verlief negativ. An der Tatörtlichkeit konnte das zurückgelassene Fahrzeug und die Diebesbeute durch eine Streifenbesatzung festgestellt werden. 40 Aluminiumfelgen wurden bereits in den Kleintransporter verladen, 60 Stück lagen zur Verfrachtung bereit. Die Ware sowie das Tatfahrzeug wurden spurenschonend sichergestellt. Der Aufenthaltsort der Diebe ist bis dato unbekannt, weshalb um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten wird. Bei den Tätern handelt es sich um zwei männliche Personen im Alter von 40 und 39 Jahren. Einer der beiden soll circa 185 Zentimeter groß sein und eine muskulöse Figur haben, bei der Tatausführung soll er eine gelbe Regenjacke und eine dunkle Hose getragen haben. Der andere Mann soll dunkel gekleidet gewesen sein.

Wer Hinweise zu den beiden flüchtigen Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Sachbeschädigung

Aschaffenburg. Der linke Außenspiegel eines roten Peugeot wurde am Donnerstag in der Zeit von 09:55 Uhr bis 13:10 Uhr von einem bisher unbekannten Täter beschädigt. Der Pkw stand im Tatzeitraum auf einer Parkfläche in der Stadtbadstraße unter der Ebertbrücke. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Spiegel durch einen Fußtritt beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Geldbörse entwendet

Aschaffenburg. Am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr bis 17:25 Uhr wurde einem 24-Jährigen in einem Schnellimbiss in der Schönbornstraße das schwarze Portemonnaie mit diversen Dokumenten aus der rechten Jackentasche gestohlen. Der Beuteschaden wird auf etwa 45 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Unfallflucht

Mainaschaff. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte am Donnerstag in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:15 Uhr einen schwarzen Suzuki Swift am linken Außenspiegel. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum am rechten Fahrbahnrand der Straße An der Senne. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro.



Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Firmengebäude mit Lack besprüht

Bessenbach OT Keilberg. In der Zeit von Freitag 18:00 Uhr bis Mittwoch 14:00 Uhr brachte ein bisher unbekannter Täter mehrere Graffiti an zwei Lagerhallen einer Firma in der Hauptstraße an. An einer der Fassaden wurden über eine Länge von circa 15 Metern mehrere Schriftzüge angebracht. Am zweiten Gebäude wurden Schmierereien über eine Länge von einem Meter angebracht. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Feuerwehreinsatz an der Sporthalle

Großostheim. Vermutlich eine weggeworfene Zigarette entzündete am Donnerstag gegen 16:45 Uhr eine Kartonage an der Sporthalle in der Riegelstraße. Die Pappverpackung stand direkt neben einem Aschenbecher und konnte schnell durch die Freiwillige Feuerwehr Großostheim abgelöscht werden. Durch den Brand wurde eine dort abgestellte Warnbake beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 40 Euro.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Aschaffenburg