Mutmaßlicher "Reichsbürger" greift Polizisten mit Schürhaken an

Vorfall in Großostheim

Großostheim Donnerstag, 12.01.2017 - 13:06 Uhr

Mit einem Schürhaken hat ein 52-Jähriger am Donnerstagvormittag einen Polizisten in Großostheim-Wenigumstadt verletzt. Der Mann soll der "Reichsbürger"-Bewegung nahe stehen. Das bestätigte die Polizei.