Polizei schnappt Auto-Aufbrecher am Dämmer Steg

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Mittwoch, 11.01.2017 - 15:35 Uhr

Der Aufmerksamkeit eines Zeugen ist es zu verdanken, dass ein Pkw-Aufbruch, der sich am Mittwoch gegen 08:00 Uhr in der Dilsheimerstraße ereignet hatte, rasch geklärt werden konnte.