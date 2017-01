Wer hat das Kennzeichen AB-VW 904 geklaut?

Der Beuteschaden wird auf etwa 30 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Unfallfluchten

Stromverteilerkasten demoliert

Bereits in der Zeit vom 02.01.2017 19:42 Uhr bis 03.01.2017 06:20 Uhr beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen Skoda im Bereich der linken Fondtüre sowie am linken hinteren Kotflügel. Der Pkw stand auf einem Supermarktparkplatz im. Der Sachschaden wird auf circa 1500 Euro beziffert.Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Dienstag zwischen 15:45 Uhr bis 16:15 Uhr in der. An einem weißen Transporter, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war, wurde der linke Außenspiegel abgefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.In der Zeit vom 01.01.2017 bis 10.01.2017 beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen Verteilerkasten am Radweg. Durch die Gewalteinwirkung brach das Gehäuse. Der Schaden beträgt etwa 1200 Euro.

