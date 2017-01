Paar streitet sich lautstark - Polizei kommt und findet Betäubungsmittel

Polizei Unterfranken/Aschaffenburg

Aschaffenburg Mittwoch, 11.01.2017 - 11:33 Uhr

Ein lautstarker Streit führte am Montagmittag eine Streife der Aschaffenburger Polizei nach Obernau. In der Wohnung trafen die Beamten jedoch nicht nur auf die Streitenden, sondern fanden auch verschiedenste Betäubungsmittel und stellten diese sicher.