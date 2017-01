Honda in Aschaffenburger Friesenstraße beschädigt

Fahrraddiebstahl

Container aufgebrochen

Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum in der Friesenstraße. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.In der Zeit von Samstag 20:40 Uhr bis Sonntag 21:35 Uhr wurde ein schwarzes Rad, der Marke Merida Big Nine 100 entwendet. Das Zweirad stand im Tatzeitraum gesichert an einem Fahrradständer in der Passage zwischen der Goldbacher Straße und der Glattbacher Überfahrt. Der Beuteschaden wird auf circa 600 Euro beziffert. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Montag gegen 00:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Frachtcontainer, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Würzburger Straße stand. Im Behältnis wurde der Einbrecher jedoch nicht fündig und verließ die Örtlichkeit ohne Beute. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Originalmeldungen der Polizei Aschaffenburg