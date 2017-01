Beim Driften auf dem Volksfestplatz gegen Laternenmast gekracht

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Montag, 09.01.2017 - 15:25 Uhr

Am Sonntag gegen 13:00 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Audi A4 auf den Volksfestparkplatz in die Darmstädter Straße und absolvierte einige Driftmanöver. Hierbei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen dortigen Laternenmast.