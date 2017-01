Mann will ausparken: Drei Autos und ein Baum beschädigt

Nachdem er rückwärts aus der Parklücke rangiert war und bereits wieder vorwärts rollte, verwechselte er augenscheinlich Gas- und Bremspedal. Er stieß erst mit einem kleineren Baum zusammen, fällte diesen und prallte anschließend noch mit zwei weiteren, vor ihm geparkten Pkw zusammen. Einer davon, ein VW Polo wurde noch auf den daneben parkenden Porsche Cayenne aufgeschoben. Ebenfalls wurde noch ein geparkter BMW beschädigt. Der Mercedes des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Unfallflucht

Fahrt unter Drogeneinfluss unterbunden.

Klein-Pkw trifft Linienbus

Geldbörsendiebstahl

Jugendliche beim Kiffen erwischt

Kinderwagen gestohlen

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Zeit von Freitagabend, 21.30 bis Samstagvormittag in derin Aschaffenburg einen roten Pkw Seat angefahren und im Bereich der Heckstoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000.- Euro.Auch am Sonntagfrüh, gegen 01.00 Uhr kam es in Bereich derzu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines Mercedes-Benz wollte sein Fahrzeug wenden und stieß dabei mit einem dortigen Regenfallrohr zusammen und beschädigte dies. Anschließend fuhr der Fahrer davon ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Schadenshöhe beträgt in diesem Fall ca. 300.- Euro.In beiden Fällen wird nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.Hinweise bitte an die PI Aschaffenburg unter der Tel.: 06021/857-2230.Ein augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehender Pkw-Fahrer ist den Beamten der PI Aschaffenburg, am Samstagfrüh gegen 07.45 Uhr in deraufgefallen. Im Zuge einer Verkehrskontrolle wurden bei dem 30jährigen Pkw-Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Der Fahrer musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren.Am Samstagvormittag kam es am Kreisverkehr imzu einem Zusammenstoß zwischen einem Klein-Pkw Daihatsu und einem Linienbus. Beide wollte zeitgleich von den parallelen Fahrstreifen in den Kreisverkehr einfahren, wobei wohl der Klein-Pkw den Linienbus übersah. Es entstand nur geringer Sachschaden von insgesamt 1000.- Euro.Am Samstag, gegen 13.20 Uhr ereignete sich in einer Gaststätte in derein Geldbörsendiebstahl. Der Geschädigte, ein 55jähriger aus Mainhausen saß mit seinem Sohn am Tresen und war am Essen. Zwei Männer seien dann ins Lokal genommen und hatten sich an einen freien Tisch hinter die Beiden gesetzt. Nach ca. zwei Minuten seien die Männer dann wieder aufgestanden und ohne Bestellung gegangen. Der 55jährige stellte fünf Minuten später fest, dass aus der Jacke, die über dem Stuhl hing die Geldbörse abhandengekommen war. Eine Fahndung im Nahbereich wurde zwar umgehend eingeleitet, führte jedoch nicht zum Erfolg, vermutlich wurden sie aber im Anschluss im Bereich Dalberg / Schloßgasse gesehen. Der Beuteschaden beträgt mehrere Hundert Euro.Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden Tätern. Diese wurden von mehreren Zeugen wie folgt beschrieben. 1. Täter: Alter: 45 Jahre, Größe 180cm, kräftige Statur, kurze schwarze Haare und bekleidet mit einer dunklen Jacke. Der zweite Täter soll etwa 35 Jahre alt gewesen sein, schlank, Größe ca. 170cm. Auffällig soll gewesen sein, dass dieser keine Jacke, sondern nur einen beigen Strickpullover mit schwarzen Knöpfen getragen haben soll. Zudem habe er eine Basecap mit oranger Aufschrift getragen. Beide Täter wurden als Osteuropäer beschrieben.Drei junge Mädchen im Alter von 17 - 18 Jahre wurden am Samstagabend, kurz nach 21.00 Uhr von einem Security-Mitarbeiter im Parkhaus amfestgestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Eine Durchsuchung ergab zudem, dass außer dem Joint noch weitere Kleinmengen durch die Mädchen mitgeführt wurden. Alle erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Rauschmitteln.Aus einem Innenhof eines Wohnanwesens in der Breite Straße in Großostheim wurde durch einen unbekannten Täter ein Kinderwagen der Marke Bugaboo, eine Louis Vuitton Wickeltasche sowie ein brauner Maxi-Cosi Kindersitz gestohlen. Der Schaden beträgt hier fast 3000.- Euro. Die Polizei bittet auch hier um Hinweise zu dem Dieb.

