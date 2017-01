Wer hat das "Phönix"-Fahrrad geklaut?

Der Eigentümer stellte das graue Rad der Marke „Phönix“ unverschlossen vor seiner Haustür ab. Als er zurückkehrte, war sein Rad spurlos verschwunden.

Verkehrsunfall führt zur Vollsperrung der B469

Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.Am Freitagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, wurden bei einem Verkehrsunfall auf der B 469 in Fahrtrichtung Seligenstadt fünf Personen verletzt. Zwischen den Anschlussstellen Stockstadt und A3 musste ein 20-Jähriger seinen Seat aufgrund eines Motorschadens notgedrungen auf der rechten Fahrspur anhalten. Noch bevor der Fahrer sein Fahrzeug absichern konnte, bemerkte eine 27-jährige nachfolgende Suzuki-Fahrerin das Pannenfahrzeug noch rechtzeitig und bremste hinter dem Seat zum Stillstand ab. Der 54-jährige Fahrer eines heranfahrenden Notarzteinsatzfahrzeuges konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf das Heck des Suzuki auf. Das Notarzteinsatzfahrzeug war zur Unfallzeit ohne Sondersignale unterwegs.Drei Frauen und ein 3-jähriges Kind im Suzuki, sowie der Notarztfahrer, wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Sie wurden durch einen Notarzt und den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Stockstadt a.M. und Großostheim waren mit ca. 30 Einsatzkräften vor Ort. Insgesamt war die B 469 in Fahrtrichtung Seligenstadt für über eine Stunde gesperrt.Am Freitagnachmittag wurde der 32-jährige Fahrer eines Ford in dereiner allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass dem Fahrer bereits vor fast zwei Jahren die erforderliche Fahrerlaubnis entzogen wurde. Der 32-Jährige hatte seinen Führerschein damals trotz des Fahrerlaubnisentzugs nicht abgegeben. Der Führerschein wurde sichergestellt und der Fahrer wurde wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

