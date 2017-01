Drogenkontrolle eskaliert - 31-Jähriger wehrt sich heftig - Polizisten verletzt

Der 31-jährige wurde von zwei Beamten der Bundespolizei angetroffen, vorläufig festgenommen und zur Sachbearbeitung mit zum Bundespolizeirevier in der Ludwigstraße verbracht.

Unfall bei verbotswidrigem Wendemanöver

Schmierereien im Stadtgebiet Aschaffenburg

Kreis Aschaffenburg

Beim Linksabbiegen Gegenverkehr übersehen

Hier sollte er nach Betäubungsmitteln durchsucht werden, verhielt sich jedoch während der Durchsuchung zunehmend unkooperativ und wehrte sich massiv gegen die polizeiliche Maßnahme. Daher unterstützten zwei hinzugerufene Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg die Beamten der Bundespolizei bei der Kontrolle. Offenbar beflügelt aufgrund des vorherigen Drogenkonsums wehrte sich der 31-jährige jedoch weiterhin heftigst gegen die polizeilichen Maßnahmen und verhielt sich ungehemmt aggressiv, so dass er nur mit Mühe gebändigt werden konnte. Letztendlich konnte er mit Hand- und Fußfesseln gefesselt und am Boden liegend fixiert werden.Den Beamten fiel weiterhin auf, dass der 31-jährige ein Päckchen im Mund hatte und versuchte dieses hinunterzuschlucken. Dies misslang ihm jedoch und die eingesetzten Polizeibeamten konnten ein Tütchen mit einer größeren Menge verschreibungspflichtiger Medikamente zur Substitutionstherapie sicherstellen, die der 31-jährige nicht legal in seinem Besitz hatte. Bei der weiteren Durchsuchung konnten noch Injektionsspritzen und weitere verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden werden.Bei den Widerstandshandlungen wurden zwei Polizeibeamte durch Tritte und Schläge leicht verletzt.Am Donnerstag gegen 15:45 Uhr befuhr ein 47-jähriger mit seinem Ford die Weißenburger Straße in Richtung Hanauer Straße auf dem rechten Fahrstreifen. Auf Höhe der Duccastraße wollte er über beide Fahrstreifen der Weißenburger Straße verbotswidrig über die durchgezogene Linie nach links auf die Friedrichstraße wenden. Hierbei übersah er eine in gleicher Richtung auf dem linken Fahrstreifen der Weißenburger Straße fahrende 39-jährige mit ihrem VW und setzte zum Wenden an. Die 39-jährige konnte nicht mehr bremsen und stieß mit ihrer Fahrzeugfront gegen die linke Seite des Fords. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.500,- Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit.In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Stadtgebiet Aschaffenburg in derundzu diversen Sachbeschädigungen durch Graffiti. Durch einen oder mehrere Unbekannte wurden Hausfassaden, Stromkästen und Verkehrsschilder beschmiert. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.Am Donnerstag gegen 15:00 Uhr befuhr eine 26-jährige mit ihrem VW die B 26 aus Richtung Aschaffenburg kommend in Fahrtrichtung Hösbach. An der Einmündung Erlengrund wollte sie bei Grünlicht nach links in den Erlengrund abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines mit seinem Renault entgegenkommenden und geradeaus Richtung Aschaffenburg fahrenden 63-jährigen Fahrzeugführers, der ebenfalls Grünlicht hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 26-jährige Unfallverursacherin wurde ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt ca. 7.000,- Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Polizei