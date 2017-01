Einbruch in Vereinsgebäude in Großostheim

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit vom 21. Dezember 16:30 Uhr bis 4. Januar 10:45 Uhr Zutritt zu einem Vereinsheim in der Nähe des Siedlerwegs und hinterließ ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Der genaue Beuteschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im Tatzeitraum eine verdächtige Person am Gebäude wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Versuchter Einbruch

Kleinostheim. In der Zeit von Dienstag 20:30 Uhr bis Mittwoch 12:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in einen Drogeriemarkt in der Mainparkstraße einzudringen. Erfolglos machte er sich an einer Zugangstüre des Gebäudes zu schaffen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Reifen an Pkw platt gestochen

Bessenbach OT Keilberg. An einem Ford wurde in der Zeit vom 23.12.2016 15:00 Uhr bis 05.01.2017 04:30 Uhr der vordere linke Reifen mittels eines spitzen Gegenstands zerstochen. Der Pkw stand im Tatzeitraum auf dem Pendlerparkplatz Frauengrund. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 160 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Aschaffenburg. Am Mittwoch zwischen 16:45 Uhr bis 17:15 Uhr touchierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen weißen Kleintransporter, der Marke Opel Movano am linken Außenspiegel. Der Opel stand im Tatzeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz eines Hotels in der Würzburger Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Glatteisunfall

Aschaffenburg. Ein 32-jähriger VW-Fahrer befuhr am Mittwochabend um 21:20 Uhr die Kreisstraße AB5 von der BAB3 kommend in Fahrtrichtung B26. In einer Linkskurve verlor er auf der schneebedeckten und winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Aschaffenburg