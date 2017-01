Aggressive Bettler in der City-Galerie

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Mittwoch, 04.01.2017 - 13:04 Uhr

Mehrere Beschwerden aus der City-Galerie erreichten am Dienstagnachmittag die Polizeiinspektion Aschaffenburg. Durch den Sicherheitsdienst und einen Ladendetektiv konnten zwei namentlich bekannte 19 und 22 Jahre alte Männer angetroffen werden, ein Dritter konnte flüchten.