Vergessenes Essen löst Brand aus

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Dienstag, 03.01.2017 - 13:42 Uhr

In der Schillerstraße bereitete am Montag gegen 13:30 Uhr eine 41-jährige Frau in der Küche ihrer Wohnung das Mittagessen zu. Hierbei ließ sie eine Pfanne bei eingeschaltetem Herd unbeaufsichtigt. Deren Inhalt entzündete sich und setzte außerdem noch die Dunstabzugshaube in Brand.