Fahranfänger bei Schneetreiben zu schnell: Mit Mercedes gegen Leitplanke

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach

Aschaffenburg Dienstag, 03.01.2017 - 13:36 Uhr

Am Kauppenaufstieg der A3 bei Waldaschaff verunglückte am Montagmittag ein 19-Jähriger Fahranfänger aus dem Landkreis Eichstätt.