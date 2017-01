Zeitungen in Haibach angezündet

Unfallflucht in den Elsavastraße

Es entstand ein Schaden von cirka 300 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.In der Zeit zwischen Samstag, 21:30 Uhr und Sonntag, 10 Uhr, wurde in der Elsavastraße ein grauer VW Touran von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Es konnte weißer Farbabrieb gesichert werden. Der Streifschaden erstreckt sich über die gesamte Fahrerseite und wird mit 5.500 Euro zu Buche schlagen.Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Sonntag um 14:20 Uhr der 19-jährige Fahrer eines VW in der Hanauer Straße angehalten. Hierbei fiel leichter Alkoholgeruch auf, ein durchgeführter Test am gerichtsverwertbaren Evidential ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, Anzeige wird vorgelegt.Am Samstag gegen 16:35 Uhr wurde in der Gabelsberger Straße ein schwarzer BMW von einem Auto angefahren und beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Schaden von 1.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.In der Paulusstraße wurden an einem Pkw Renault in der Nacht von Neujahr, zwischen 0 Uhr und 10:30 Uhr, beide Außenspiegel durch unbekannte Täter abgetreten. Sachschaden: 200 Euro.In der Silvesternacht wurde ein Kaugummiautomat in der Marienstraße wahrscheinlich mittels Feuerwerkskörper beschädigt. Der unbekannte Verursacher richtete einen Schaden von cirka 100 Euro an.In der Zeit zwischen Samstag, 21:30 Uhr, bis Sonntag, 15:45 Uhr, wurde unter der Ebertbrücke ein schwarzer VW Golf von Unbekannten aufgebrochen. Die Besitzerin stellte bei Rückkehr zu ihrem Auto fest, dass auf dem Dach ein Handschuh und eine Mütze lagen, die nicht in ihrem Eigentum standen. Außerdem war die Fahrertür nicht mehr verschlossen und die vorderen Sitze des Pkw nach vorne geklappt. Aus dem Fahrzeuginneren waren ein USB-Stick und ein AUX-Kabel entwendet. Der Gesamtschaden dürfte etwa 200 Euro betragen.In der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, wurde an einem Wohnwagen, welcher in der Martin-Luther-Straße abgestellt war, eine Scheibe von einem unbekannten Täter zerstört. Es entstand ein Sachschaden von cirka 1.000 Euro.Am Sonntag in der Zeit zwischen 00 Uhr und 9:30 Uhr wurde ein schwarzer Mini im Mühlrain von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Am Mini entstand im Bereich des hinteren, linken Kotflügels und an der Felge ein Schaden von cirka 2.500 Euro. Der Verursacher ist bisher unbekannt, die Ermittlungen sind aufgenommen.

