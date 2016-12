Einbruch in Doppelhaushälfte in Stockstadt - Polizei bittet um Hinweise

Polizei Unterfranken

Aschaffenburg Samstag, 31.12.2016 - 14:17 Uhr

Den Urlaub der Eigentümerin nutzte ein bislang unbekannter Täter aus und ist von Donnerstag auf Freitag in die Doppelhaushälfte eingebrochen.