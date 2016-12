Personenkontrolle: Rauschgift und verbotene Waffe gefunden

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Samstag, 31.12.2016 - 09:53 Uhr

Gegen 22:45 Uhr am Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte eine Personengruppe in Aschaffenburg, die sich auf einem Radweg an den Aschaffauen bei der Inselstraße aufhielt.